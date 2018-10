Braziliaanse aluminiumoxide-raffinaderij Hydro Norsk blijft toch doordraaien

Alunorte – de aluminiumoxide-raffinaderij van Hydro Norsk in BraziliĆ«, en de grootste in zijn soort – kan toch doorproduceren op halve capaciteit. Vorige week maakte het Noorse bedrijf bekend dat het de grootste aluminiumoxideraffinaderij van de wereld zou sluiten en 4.700 arbeiders ontslaan. Reden was dat de pogingen om een milieugeschil met Braziliaanse autoriteiten op te lossen niet lukten. Maar gisteren maakte het bedrijf bekend dat Alunorte in elk geval op halve capaciteit blijft doordraaien, en verwacht dat het niet lang zal duren voordat er weer helemaal op volle kracht wordt geproduceerd. Dat laatste liet CEO Svein Richard Brandtzaeg vandaag aan Reuters weten. Met het bekend worden van het nieuws daalden de prijzen van aluminium.

Aluminiumoxide – of aluinaarde – wordt uit bauxiet verwerkt, en is de belangrijkste grondstof voor de productie van aluminium. Het nieuws van vorige week dat Alunorte zou gaan sluiten, joeg meteen de aluminiumprijs op. Die stijging is met de nieuwe berichtgeving weer teniet gedaan.