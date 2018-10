Nederlandse maakbedrijven kampen regelmatig met cyberaanvallen

Bedrijven in de industrie hebben regelmatig te kampen met cyberaanvallen die leiden tot financiële schade. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekend maakte in de Cybersecuritymonitor 2018 [PDF]. Zo meldt 6% van de bedrijven dat het ooit een schadepost had door uitval van systemen door een cyberaanval. Een verrassende uitkomst, omdat dit percentage het hoogst is van alle bedrijfstakken; en daarmee dus hoger dan traditionele slachtoffers van cyberaanvallen zoals de financiële en de ICT-sector. Ook als gekeken wordt naar het totaal aantal ICT-veiligheidsincidenten – al dan niet met schade, al dan niet veroorzaakt door een cyberaanval – scoort de industrie hoog. Maar liefst 36% van de bedrijven heeft wel eens te maken gehad met zo’n incident. Daarmee laat de industrie alleen maar de financiële instellingen (37%) voor zich in de statistieken.

Een van de mogelijkheden dat het aantal incidenten zo hoog ligt, heeft wellicht te maken met het Internet-of-Things (IoT). Steeds meer apparaten en machines zijn verbonden met internet, en daarmee gevoelig voor een aanval van buitenaf. Hieronder vallen onder meer ‘SCADA’-gerelateerde apparaten, die doorgaans veel aandacht vanuit cybersecurityperspectief krijgen. SCADA staat voor Supervisory Control And Data Acquisition. SCADA-systemen bieden de mogelijkheid om machines te controleren zoals motoren, generatoren en fysieke sensoren. SCADA-geschikte apparaten worden veel gebruikt in de industrie.