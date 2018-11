Afzetprijzen metaalproductenindustrie 1,1 procent hoger

De afzetprijzen van de Nederlandse metaalproductenindustrie waren in september 1,1 procent hoger dan in september 2017. Dit meldt het CBS. Over de volle breedte van de Nederlandse industrie waren de afzetprijzen 4,7 procent hoger. De prijsstijging is iets kleiner dan een maand eerder. Toen waren de producten van de industrie 5,2 procent duurder dan een jaar eerder.



De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie waren in september ruim 29 procent duurder dan in september 2017. In augustus was de prijsstijging 34,5 procent.

De afzetprijzenstijging van de metaalproducten, verbleken bij die van de chemische industrie; deze waren in september 8 procent hoger dan een jaar eerder. Ook de prijzen van de elektrotechnische, de auto-, de kunststof- en rubber- en de machine-industrie lagen hoger dan in september 2017. De prijzen in de voedingsmiddelenindustrie lagen daarentegen lager dan een jaar eerder.

Producentenvertrouwen

Het producentenvertrouwen in de metaalproducten- en basismetaalindustrie steeg in oktober 2018 naar 9,2. In september was dit cijfer nog 6,5. Daarmee zijn producenten in de metaal positiever gestemd over hun orderpositie, voorraden en de verwachte toename in bedrijvigheid. Het algemene gemiddelde producentenvertrouwen industrie veranderde namelijk in oktober 2018 nauwelijks. Het vertrouwen ging van 5,7 in september naar 5,9 in oktober.