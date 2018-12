“Koperprijs zal toch gaan stijgen vanwege afnemende voorraden”

“Zelfs het afremmen van de wereldwijde economische groei en de politieke onzekerheid over de ontwikkeling van een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, staat een ontwikkeling van een kopertekort en daarmee een hogere prijs voor koper niet in de weg.” Dit is de mening van Tim Treadgold, een Australische mijnbouwexpert, in een artikel op Forbes.

Volgens Treadgold zijn de kopervoorraden wereldwijd aan het afnemen. Op de London Metal Exchange is de kopervoorraad gedaald tot een vijfjarig dieptepunt van 124.450 ton, minder dan de helft van de 380.000 ton in februari.

Treadgold wordt in zijn mening gesterkt door opmerkingen van Ivan Glasenberg, CEO van de grote mijnbouwer Glencore. Die meldde onlangs dat de voorraden van metalen zoals koper, nikkel en zink dichtbij historische dieptepunten zitten. Kopervoorraden kunnen op dit moment voldoen aan 12 dagen van wereldwijde industriƫle vraag. Historisch is dat gemiddeld 17 dagen. De zinkvoorraad was gedaald tot 7 dagen in vergelijking met een langjarig gemiddelde van 13 dagen en de nikkelvoorraad was gedaald tot 66 dagen in vergelijking met een gemiddelde van 110 dagen.