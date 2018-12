Onconventionele maatregelen onvermijdelijk om personeelstekort op te lossen

In de ABN AMRO Sectorprognose die vandaag uitkwam wordt nog maar weer eens duidelijk hoe groot de problemen zijn door personeelstekorten. De bank verwacht dat de groei in veel sectoren gaat afkalven door het chronische gebrek aan personeel. Tegelijkertijd neemt de vraag naar arbeidskrachten met specifieke, vaak technologische kennis sterk toe. De personeelstekorten beginnen daarom ‘nu echt pijn te doen en op korte termijn verwachten wij daar geen verandering in’, aldus de bank.

In de prognose komt Mart Clement aan het woord, directeur-eigenaar van Clement Metaal & Techniek. Hij vertelt waarom personeel halen uit de uitzendbranche, vanwege de kosten geen oplossing is: “Voor een jongen van 21 moet ik 6000 euro per maand betalen. En dan moet ik hem ook nog op eigen kosten drie weken inwerken. Als ik personeel na een paar maanden wil overnemen kost me dat 12.000 euro.

Een veelgehoorde oplossing voor het oplossen van personele problemen, is volgens ABN AMRO investeren in opleiding en training. Clement Metaal & Techniek gaat nog een stap verder. Directeur Clement wil zijn mensen meer vrijheid geven. Zo mogen ze hun eigen orders kiezen en zelf bepalen op welke uren ze willen werken.