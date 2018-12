Brexit-voorzorg: Britse constructiebedrijven leggen grote voorraden metaal aan

Grote Britse bouwbedrijven beginnen uit voorzorg grote voorraden bouwmaterialen aan te leggen, voor in het geval er een no-deal Brexit plaatsvindt. Dat meldt het Britse vakblog Construction News. In het artikel komen een aantal van de grootste bouwers aan het woord. Zoals dé Britse aannemer op het gebied van gebouwenbekledingen en -bouwschillen, Stanmore Contractors. Algemeen directeur Raj Manak van Stanmore, vertelt alvast voor ongeveer 500.000 Britse pond aan metalen op voorraad te hebben genomen om een prijsstijging van het materiaal op te vangen in het geval er toch een harde Brexit plaatsvindt. Ongeveer een kwart van bouwmaterialen in het Verenigd Koninkrijk wordt geïmporteerd, waarvan 2/3e uit de EU. In Nederland is ongeveer 4% van alle het geproduceerde constructiemateriaal bestemd voor de Britse markt.

En het zijn niet alleen de bouwers die alvast rekening houden met een harde Brexit. Ook overheden die grote bouwprojecten aanbesteden treffen voorzorgsmaatregelen. Een stadsdeel in Oost-Londen dat voor 1 miljard pond aan bouwprojecten heeft aanbesteed vraagt inschrijvende bouwers duidelijk te maken hoe ze eventuele aanvoer- en voorraadproblemen door een harde Brexit op willen vangen. In ruil daarvoor is het stadsdeel alvast op zoek naar vrije opslagterreinen voor de opslag van bouwmaterialen van de deelnemende bouwbedrijven.