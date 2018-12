Aluminiumprijs onderuit na opheffing sancties Rusal

De aankondiging van de Amerikaanse regering, dat het sancties tegen Rusal wil opschorten, heeft voor een flinke daling van de aluminiumprijs gezorgd. De prijs van een ton aluminium daalde na bekendmaking van het nieuws naar de laagste prijs sinds 16 maanden, naar $1.905. Analisten verwachten dat Rusal op korte termijn grote voorraden aluminium op de markt wil brengen om snel weer cashflow tot stand te brengen, wat de prijs verder onder druk zal zetten.

Rusal – ‘s werelds op een na grootste aluminiumproducent – had sinds april dit jaar te maken met sancties van de Amerikanen. De Verenigde Staten beschuldigen miljardair Oleg Vladimirovitsj Deripaska – grootaandeelhouder in Rusal – van actieve bemoeienis met ‘kwaadaardige activiteiten in de wereld’, zoals de annexatie van de Krim, de steun voor Bashar al-Assad en pogingen tot ondermijning van westerse democratieën. Maar mede dankzij bemiddeling van Europese landen heeft Deripaska zijn aandeel in verschillende bedrijven, waaronder Rusal, verkleind. En dat maakt dat de Amerikanen nu hebben aangekondigd de sancties tegen Rusal op te heffen. Deripaska zelf blijft volgens de ministerie van Financiën van de Verenigde Staten wel onderwerp van sancties.