Zorgt nieuwe onrust Chili voor koperschaarste?

In Chili moderniseert staatsbedrijf Codelco – de grootste koperproducent ter wereld – haar mijnen. Een reusachtig project waarmee 22 miljard dollar is gemoeid. Onderdeel van dit traject is het aanpakken van Chuquicamata, de grootste open kopermijn ter wereld. Deze mijn wordt gemoderniseerd en omgebouwd tot ondergrondse mijn, en dit traject gaat gepaard met verlies van banen. Vakbonden van de mijnwerkers hebben al aangekondigd hiermee niet slag of stoot akkoord te gaan. En ook andere bij andere mijnen die onderdeel van het modernisatietraject uitmaken rommelt het. In het verleden hebben mijnwerkersstakingen in Chili behoorlijke invloed gehad op de toevoer en prijs van koper. En in een markt met teruglopende voorraden kijkt iedereen nu naar de ontwikkelingen in Chili.

Protesten bij Chuquicamata, dat vorig jaar 331.000 ton koper produceerde, kunnen potentieel de rest van de mijnen van het noordelijke district van Codelco beïnvloeden, die zeer dicht bij elkaar liggen en in sommige gevallen toegangswegen delen. Bij deze mijnen horen onder meer Radomiro Tomic, de op één na grootste mijn van Codelco, en Ministro Hales.