Inkoopmanagersindex was nog nooit zo hoog

De NEVI Purchase Managers Index (PMI) heeft in 2018 een hogere gemiddelde jaarnotering dan ooit tevoren behaald. Het PMI-cijfer over heel 2018 was met 59,7 het hoogst sinds het onderzoek onder inkoopmanagers 19 jaar geleden begon. Economisch analisten hechten veel waarde aan de PMI omdat deze een goede indicatie geeft van de conjunctuur. Een waarde van boven de 50 duidt op een toename van de activiteiten, een lagere waarde op krimp. Het cijfer komt tot stand door in een maandelijkse enquĂȘte inkoopmanagers van verschillende bedrijven te bevragen over factoren als productie, nieuwe orders, exportorders, ingekocht materiaal, inkoopprijs, werkgelegenheid, levertijden, voorraad ingekocht materiaal en voorraad gereed product.

Verenigd Koninkrijk

Niet alleen in Nederland zorgt het PMI voor krantenkoppen. In het Verenigd Koninkrijk haalde de inkopersindex in de maakindustrie een recordnotering sinds zes maanden. Dankzij een lage pond, is het aantal orders met name vanuit het buitenland gestegen. Daarnaast heeft de Britse maakindustrie flinke voorraden aangelegd om eventuele verstoringen in de supply-chain om te vangen, in het geval er een harde Brexit optreedt. Analisten waarschuwen daarom dat de hogere stand van de PMI daarom ook met voorzichtigheid moet worden bekeken.