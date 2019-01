In een digitaliserende wereld zorgen traditionele risico’s nog steeds voor de grootste bedrijfsschade

Brand, storm en menselijke fouten: het bleven ook in 2018 de belangrijkste oorzaken voor bedrijfsschade in de industrie. Dit meldt Allianz Global Corporate & Specialty, ‘s werelds grootste verzekeraar. Het Duitse bedrijf monitort sinds 2013 wereldwijd bedrijfsverzekeringsgevallen en heeft een database opgebouwd van bijna een half miljoen meldingen van schade in 200 landen. “In de hedendaagse wereld van de 21e eeuw blijven traditionele gevaren zeer grote schade aanrichten. Explosies en branden zijn niet aan de orde van de dag. Maar waar ze plaatsvinden, richten ze ook grote schade aan, en zorgen ze voor de grootste verzekeringsclaims,” aldus Global Head of Claims Phillip Cremer. “Naarmate fabrikanten efficiënter zijn geworden, zijn de schades per vierkante meter exponentieel gestegen. Brand- en overstromingsclaims zijn veel duurder dan tien jaar geleden”.

Ondanks de grote impact van traditionele schadebrengers als brand en storm, zullen cyberrisico’s en de impact van nieuwe technologieën de komende jaren wel een steeds grotere invloed hebben op het landschap van bedrijfsverliezen. Cremer hierover: “Met het oog op de toekomst brengen nieuwe technologieën zakelijke voordelen met zich mee, maar ook risico’s en claims. Ze bieden echter ook de mogelijkheid om verliezen te voorkomen en te beperken en het schadeafhandelingsproces van onze klanten te verbeteren.”