“Koperprijs omhoog naar $10.000 in 2025”

Langetermijnvoorspellingen moeten altijd met flinke slag om de arm en meerdere korrels zout worden gelezen. Maar toch zijn ze soms wel interessant om te ontleden, zeker als ze komen van gerenommeerde financieel consultancybureaus uit de Londense city zoals Capital Economics. In hun laatste rapport over de koperprijs op lange termijn voorspellen zij een prijsstijging van het rode metaal naar tienduizend dollar per ton in 2025.

In het rapport schrijven analisten van Capital Economics: “Door een combinatie van afnemend aanbod en toenemende vraag naar koper – dankzij met name de productie van elektrische auto’s – denken wij dat de prijs van koper met meer dan 60%, naar bijna $10.000 per ton in 2025 zal toenemen.” In het rapport geeft Capital Economics aan dat ze met deze voorspelling een stuk hoger zit dan de ramingen van andere analisten.

Volgens Capital Economics zal de vraag naar koper jaarlijks met 2,3% groeien: “Groene innovaties – waar zoals gezegd de elektrische auto de belangrijkste van is – gebruiken veel koper. Maar mijnbouwbedrijven moeten de prijs eerst verder zien stijgen, voordat ze nieuwe investeringen doen. Pas als de koperprijzen 15% hoger liggen dan nu, voorspellen we dat deze industrie in actie komt. Maar voordat al deze nieuwe investeren leiden tot een beter evenwicht in vraag en aanbod, zijn we jaren verder.”