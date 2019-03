Rotterdam grootste doorvoerhaven aluminium geworden

Rotterdam is de grootste doorvoerhaven van aluminium geworden. Dit meldt de Telegraaf vandaag. De krant baseert zich op berichten van het Amerikaanse beurs-mediabedrijf Bloomberg. Rotterdam was al eerder de grootste doorvoerhaven, maar raakte deze status kwijt. Dat had te maken met Amerikaanse sancties tegen Rusal, het bekende Russische aluminiumconglomeraat.

De Telegraaf schrijft:

De Russische Producent Rusal heeft zijn aanvoer met 54% op jaarbasis vergroot via de Noord-Europese doorvoerhaven tot $1,12 miljard. Rusal breidde vanaf 2016 uit naar de Verenigde Staten, waarmee de Nederlandse havens relatief minder belangrijk werden.

Toen Rusal werd getroffen door Amerikaanse sancties pakte Rotterdam de positie als belangrijkste doorvoerhaven weer terug. En ondanks dat de sancties tegen Rusal inmiddels zijn opgeheven, blijft Rotterdam het grootste distributiepunt.