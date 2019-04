Nyrstar is gered van ondergang

Nyrstar is gered. De Belgische international met vestigingen in onder meer het Brabantse Budel is wereldmarktleider in zink maar dat ook lood en koper verhandelt, wist een faillissement af te wenden. Het bedrijf presenteerde maandag een reddingsplan. Nyrstar komt bijna volledig in handen van zijn grootaandeelhouder Trafigura, een Zwitserse grondstoffenhandelaar met Nederlandse wortels.

Nyrstar ging gebukt onder een zware schuldenlast en Trafigura kwam de onderneming ook al eerder te hulp. Met het reddingsplan is 262 miljoen euro gemoeid. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, Noord-Amerika en Australiƫ en heeft ongeveer 4100 medewerkers.

De bedrijvengroep Nyrstar werd in 2007 opgericht. Van meet af aan kreeg het met tegenwind te maken als gevolg van een forse koersval van de zinkprijs in de jaren na oprichting. Ook het bankroet van de Finse partner Talvivaara betekende een grote tegenslag. Daarnaast drukte een zwakke dollar het laatste decennium zwaar op de resultaten van de Belgische smelter.