Aantal werklozen metaal daalt met 4%

Het aantal werklozen in de metaal-, installatie- en voertuigensector is in april met 4% afgenomen. Dat meldt het UWV in haar maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt. En dit beeld is ook in andere sectoren te zien. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand toegenomen. In april waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 10 duizend per maand tot 300 duizend. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. UWV registreerde eind april 257 duizend lopende WW-uitkeringen.

En met deze cijfers is de krapte op de arbeidsmarkt verder toegenomen, naar een nieuw hoogtepunt. In het eerste kwartaal van 2019 waren er gemiddeld 88 vacatures per 100 werklozen. In het vierde kwartaal van 2018 waren dat nog 80 vacatures per 100 werklozen. Het aantal vacatures nam toe, terwijl het aantal werklozen afnam. Ook het aantal banen is verder gestegen in het eerste kwartaal.