TU Eindhoven koploper in samenwerking industrie

De Technische Universiteit Eindhoven werkt van alle Nederlandse universiteiten het meest samen met de verschillende industriesectoren. Uit internationale cijfers van de CWTS Ranking blijkt dat 15,8 procent van de TU/e publicaties tot stand komen in samenwerking met de industriële sector. De TU komt met dit mooie percentage op de vierde plek in wereldranglijst. De universiteit staat er om bekend dat het innovatie stimuleert met interdisciplinaire samenwerking (met industrie) en ondernemerschap. Een voorbeeld hiervan is Metalot Campus, een omgeving waarin de universiteit samen met o.a. de metaalproducerende industrie innovaties ontwikkelt rondom hergebruik van grondstoffen en CO2-neutrale toepassing van metalen en energie.

De universiteit in Eindhoven werkt al jaren goed samen met de industrie. Eén van de redenen dat deze samenwerking zo goed loopt is dat een groot deel van de hoogleraren, naast hun aanstelling bij de universiteit, in de industrie werken. Daarnaast zijn vele start-ups en bedrijven op de campus gevestigd. Ook initiatieven als Innovation Space en Eindhoven Engine bevorderen de samenwerking tussen de universiteit en het bedrijfsleven.