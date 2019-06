Industrieel inkoopmanagers zetten de Chinese economie op krimp

De Chinese industrie blijft over het algemeen zwak. In mei daalde de inkoopmanagersindex die het sentiment van de industrie aangeeft met 0,7 procent naar 49,4. De index, die het sentiment in grote en staatsbedrijven volgt, is daarmee onder de expansiedrempel van 50 punten gedaald. Het wijst dus op een inkrimping van de industriële activiteit in de op een na grootste economie ter wereld.

Hoewel analisten hadden verwacht dat de sentimentindicator zou dalen, hadden zij slechts een lichte daling verwacht tot 49,9 punten. De index schommelt al maanden rond de 50 punten, na afgelopen zomer aanzienlijk hoger te zijn geweest. Aanstaande maandag worden gegevens van het zakenblad Caixin over de stemming van inkoopmanagers in de gehele industrie verwacht, waarin ook de kleine en middelgrote ondernemingen zijn meegenomen. Analisten gaan ervan uit dat het sentiment ook hier bedrukt is.