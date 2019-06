Duitse inkoopmanagers waren sinds 2014 niet zo somber gestemd

De Duitse inkoopmanagersindex (PMI) – de Ifo – daalt in juni voor een derde maand op rij. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel daalde van 97,9 in mei naar 97,4 in juni. Het laagste getal sinds 2014. Met uitzondering van de detailhandel is het bedrijfsklimaat in alle betrokken sectoren verslechterd. Het Ifo Instituut dat de index maandelijks bijhoudt, verwacht dat de economische output in het lopende kwartaal zal dalen. Volgens het Ifo ligt de oorzaak van de slechte stemming vooral bij de Duitse industrie. Daar is somberte over internationale ontwikkelingen als de staat van de Italiaanse economie, de handelsperikelen tussen China en de VS en de onzekerheid over Brexit.

Omdat het de derde keer op rij is dat de belangrijke economische barometer is gedaald, houden economen de adem in. Drie dalingen geldt als waarschuwingssignaal, omdat het een omkering van de economische trend van groei naar neergang kan inluiden. Deze vuistregel is geen natuurwet, en er zijn veel uitzondering op bekend. Maar toch wordt de economische toestand gespannen gevolgd, omdat analisten weten dat zo’n slecht stemming snel kan drukken op de economie. Zeker wanneer bedrijven stoppen met investeren uit angst voor toekomstige ontwikkelingen.