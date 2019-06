‘Wereldeconomie een stap verwijderd van recessie’

Terwijl Xi en Trump zich opmaken voor hun topontmoeting tijdens de G20 in Japan, komt de Zwitserse zakenbank met UBS met een fikse waarschuwing: “De wereldeconomie is een stap verwijderd van een recessie, als China en de VS niet snel hun handelsgeschillen opzij zetten.” De economen en de strategen bij UBS schrijven dat een escalatie van de handelsoorlog niet het waarschijnlijkste scenario is. Maar wel dat ‘als de Trump en Xi er niet in slagen om een escalatie af te wenden, dat dit belangrijke gevolgen kan hebben voor voorspellingen over de wereldeconomie op korte termijn.” Uit de nota van UBS: “Wij schatten dat de wereldwijde groei de komende zes kwartalen 75 miljard lager zou liggen en dat de contouren zouden lijken op een milde ‘wereldwijde recessie’ – vergelijkbaar in omvang met de crisis in de eurozone, de ineenstorting van de olie in het midden van de jaren tachtig en de ‘Tequila’-crisis van de jaren negentig.”

Inmiddels heeft de Amerikaanse president uitgehaald naar die andere Aziatische opkomende economische reus, India. India vaardigde twee weken geleden importtarieven op enkele producten uit de VS uit. Dit was weer een reactie op de Amerikaanse heffing op Indiaas staal en aluminium. De nieuwe Indiase tarieven “zijn onaanvaardbaar en moeten worden ingetrokken!”, twitterde Trump.

I look forward to speaking with Prime Minister Modi about the fact that India, for years having put very high Tariffs against the United States, just recently increased the Tariffs even further. This is unacceptable and the Tariffs must be withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2019

Trump vindt dat India zijn markt niet voldoende openstelt voor Amerikaanse bedrijven. Hij gebruikt de handelstarieven als drukmiddel. De onderlinge handel was vorig jaar goed voor een bedrag van 140 miljard dollar. Ook de Indiase premier Modi is aanwezig in Japan. Trump wil de wederzijdse heffingen met hem bespreken.