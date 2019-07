Somberte internationale industrie heeft gevolgen voor vaderlandse metaal

De seinen voor de wereldwijde industriële activiteit staan op oranje. Dat schrijft ABN Amro in de nieuwe uitgave van “Stand van de Industrie“. De samengestelde wereldwijde inkoopmanagersindex van 49,4 wijst op lichte krimp. Op kleinere schaal ziet de bank het sombere beeld ook terug in de vaderlandse metaalproducten- en basismetaalindustrie.

De inkoopmanagersindex van Duitsland, Nederlands belangrijkste handelspartner, is in juli gedaald naar 43,1. Dat is slecht nieuws voor branches die toeleveren aan de Duitse auto-industrie, zoals de metaalproductenbranche. Afnemende omzet uit het buitenland heeft er ook voor gezorgd dat in deze sector de meeste faillissementen zijn genoteerd. In de meeste industriële branches is de gemiddelde dagproductie de laatste maanden gekrompen. Dat geldt ook voor de basismetaal en de metaalproductenindustrie.

De bank waarschuwt dat een verdere verslechtering van de economische situatie goed mogelijk is: