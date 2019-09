Pensioenfondsen metaal en metalektro werken aan plan om korting te voorkomen

De vijf grootste pensioenfondsen van het land – ABP, Zorg & Welzijn, Bouwnijverheid, PMT (metaal en techniek) en PME (metalektro) – zijn gezamenlijk bezig een plan te maken om de verwachte pensioenkortingen tegen te gaan. Zij vinden dat hun deelnemers moeten kunnen profiteren van de goede rendementen die de laatste jaren zijn behaald. De visie van de fondsen staat tegenover die van de president van De Nederlandse Bank (DNB), Klaas Knot. Volgens Knot is het nodig de kortingen op de pensioenen niet langer uit te stellen. Kortingen lijken onvermijdelijk nu de aanhoudend lage rente de dekkingsgraad.

“Ons pensioenvermogen is in tien jaar verdubbeld, maar de deelnemers hebben daar geen cent van gekregen”, zegt de voorzitter van pensioenfonds APB Wortmann vandaag in De Telegraaf. Wortmann vindt de huidige regels niet meer houdbaar: “We zitten nu in een stelsel waarin we ons arm moeten rekenen. De spelregels van het huidige contract zijn failliet, we hebben snel nieuwe spelregels nodig. Anders maken we ons pensioen tot een speelbal.”

De vijf grote fondsen – met gezamenlijk 8,5 miljoen leden – stellen minister Koolmees van Sociale Zaken voor om de spelregels te versoepelen. Ze gaan voorstellen om niet meer alleen met de extreem lage rente te rekenen, maar ook een deel van de toekomstige rendementen op beleggingen in te calculeren. “We zitten nu in een stelsel waarin we ons arm moeten rekenen”, aldus Wortmann.