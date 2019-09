Duitse industrie: “Geen nieuwe deadline voor de Britten”

Geef de Britten geen nieuw uitstel voor de Brexit, tenzij er een duidelijk plan ligt dat de goedkeuring van het Britse parlement heeft. Dat vindt Joachim Lang, hoofd van een invloedrijke Duitse brancheorganisatie Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Hij waarschuwt tegen het op het laatste moment nog een verlenging te geven voor het verlaten van de Europese Unie. Dat is voor Duitse bedrijven “het absoluut slechtste scenario”, op een no-deal Brexit na.

Lang merkte op dat het uitstel dat al is gegeven, heeft geleid tot “onnodige uitgaven” van bedrijven en niet tot politieke onderhandelingen. Hij zegt dat verder uitstel alleen moet worden gegeven met een “duidelijke routekaart” die de steun van het Britse parlement geniet. Lang benadrukt verder dat de Britse regering “met vuur speelt”.

In Duitsland is ongeveer een half miljoen banen rechtstreeks afhankelijk van de manier waarop Brexit wordt afgehandeld. Dit gaat vooral om industriƫle banen. De Duitse industrie is inmiddels nagenoeg in een recessie beland, en Brexit is daarvoor mede-verantwoordelijk.