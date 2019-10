Robotisering levert industrie per saldo meer banen op

Maar liefst 29% van de industriële bedrijven – met 10 of meer medewerkers – gebruikte in 2018 robots in hun bedrijf. Dat is flink meer dan het gemiddelde in het gehele bedrijfsleven, waar maar 7% robotica inzet. Dit blijkt uit een publicatie van het CBS vandaag. En in tegenstelling tot algemeen aangenomen heeft deze trend geen negatieve invloed gehad op het aantal banen. In 22% van de industriële bedrijven had de komst van robotica geen invloed op het aantal functies. In 4% nam het aantal banen zelfs toe. Maar in 3% van de bedrijven waren minder mensen nodig door de komst van robots.

Helft bedrijven maakt gebruik van cloud

In 2018 maakte 49 procent van de bedrijven gebruik van de cloud. Twee jaar eerder gold dit voor 35 procent van de bedrijven. De meest gebruikte vormen van cloud-computing zijn database hosting en opslag van bestanden (als cloud-dienst). Beide cloud-diensten werden in 2018 door 35 procent van de bedrijven gebruikt. Het gebruik van rekenkracht voor software van het bedrijf in de cloud kwam het minst vaak voor.

Grotere bedrijven maken verhoudingsgewijs vaker gebruik van de cloud dan kleinere bedrijven. Van de bedrijven met meer dan 250 werkzame personen gebruikte 78 procent cloud-diensten. Bij 46 procent van de bedrijven van tien tot vijftig werkzame personen was dat het geval. Vooral bedrijven in de bedrijfstak informatie en communicatie gebruikten cloud-diensten. In de horeca maakten veel minder bedrijven gebruik van cloud-computing: 1 op de 3 bedrijven.