Nikkelprijs flink in de lift

De prijs van nikkel sloot vandaag weer aanzienlijk hoger op de London Metal Exchange. En daarmee stijgt de prijs al een aantal dagen flink door. En hoewel de prijs van nikkel al langere tijd in de lift zit, vanwege een aankondiging uit Indonesië dat het land vanaf volgend jaar een exportverbod op onbewerkte ertsen zal invoeren, zijn er voor deze plotselinge stijging twee andere gebeurtenissen verantwoordelijk. Deze week hebben de autoriteiten in Papoea-Nieuw-Guinea een productielocatie van de Metallurgical Corporation of China gesloten. De reden hiervoor was een lekkage van ertsslib in een baai. Volgens de autoriteiten heeft de onderneming nagelaten noodzakelijke schadebeperkende maatregelen te nemen. Daarnaast meldde de Russische producent Norilsk Nickel deze week een ongeval in een mijn in Siberië, waarbij drie mensen om het leven kwamen. Tegelijkertijd zijn de nikkelvoorraden op de London Metal Exchange de afgelopen maanden sterk gedaald.

Nikkel wordt gebruikt voor de productie van rvs. Stijgt de nikkelprijs, dan is dat ook van invloed op de prijs van roestvaststaal. Verder zijn de producenten van accu’s – voor onder meer elektrische auto’s – steeds grotere afnemers van het metaal.

De prijs van nikkel begon dit jaar rond de $10.520 per ton, en sloot deze donderdag op $16.590. De prijsstijging volgt op een periode waarin de prijzen enorm op en neer gingen. Zelfs zo erg dat de Londense metaalbeurs een e-mail naar leden stuurde met het verzoek om vermoeden van onrechtmatige handelsactiviteiten te melden, en zo prijsmanipulatie uit te sluiten. Marktanalisten vinden het lastig te voorspellen waar de prijs van nikkel heen zal gaan. Daarom komen zij met voorspellingen die een grote bandbreedte hebben. Zo kwam het Britse bureau Sucden Financial met een rapport waarin voor het vierde kwartaal een prijs voor nikkel wordt verwacht die kan fluctueren tussen de $15.500 en $18.500 per ton.