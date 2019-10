Concept Brexitdeal; voor industrie niet beter, maar eerder slechter

Niet beter maar eerder slechter dan het voorstel van Theresa May. Dat is het commentaar van het Britse bedrijfsleven over het conceptakkoord over Brexit dat de EU en de regering van Boris Johnson vandaag sloten. Dit meldt The Guardian. Met name industriële bedrijven in het Verenigd Koninkrijk die veel handelen met het vasteland, en belang hebben bij zo een zo soepel mogelijke import en export van goederen, zijn teleurgesteld.

In het nieuwe conceptakkoord zijn een aantal passages geschrapt. Zo staat niet meer in het akkoord dat “het Verenigd Koninkrijk zal overwegen om zich bij toekomstige handelsbesprekingen aan te passen aan de regels van de Europese Unie op de relevante gebieden”. Ook een clausule die een zo nauw mogelijke relatie met de huidige afspraken belooft, is verwijderd. Dat betekent dat voor veel toeleveranciers van machines en metaal aan de Britse autoindustrie valt te vrezen dat hun export een stuk ingewikkelder wordt. Overigens moet zaterdag het akkoord nog worden goedgekeurd door het Lagerhuis. En dat is nog geen gelopen race.