“Overaanbod aluminium drukt wereldwijd de prijs”

De globale aluminiummarkt heeft last van overaanbod. Dit drukt de prijs, en dat kan best even zo blijven. Dit valt te lezen in een analyse van ING, deze week.

Vorige maand verwachtte de bank al dat de lage prijzen langer zouden aanhouden, waardoor er meer productie zou uitvallen en het begin van de productie zou worden uitgesteld. Dat zou kunnen leiden tot herstel van de prijzen. Ook mede omdat herstel van de vraag in Q2 aan de orde zou kunnen zijn. Maar, zo schrijft de bank, tot nu toe is het aanbod duidelijk minder gekrompen dan verwacht.

De wereldwijde aluminiumproductie in het eerste kwartaal van 2020 zelfs 2,1% gestegen. De belangrijkste groei zat daarbij in de Golfregio en Latijns-Amerika. En ook ‘s werelds grootste producent, China, maakte 2,2% meer.

De komende weken zijn volgens ING belangrijk. De prijs hangt af van een paar vragen. Blijft de Chinese markt zich herstellen? Wanneer bereikt de vraag uit de rest van de wereld de bodem? Volgens het artikel zijn de prijzen, met name op de Chinese markt, nog te hoog wat wijst op risico’s van een nieuwe daling.