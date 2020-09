Inkopers Duitse industrie positief gestemd

De Duitse inkoopmanagersindex (PMI) in de industrie heeft een forse stijging doorgemaakt. Het indexgetal steeg in september van 52,2 naar 56,6 punten. Dit is de hoogste waarde in meer dan twee jaar en de steilste stijging binnen een maand in meer dan tien jaar. Elke onderdeel waaruit de index bestaat, zit nu boven de 50 punten, aldus IHS Markit die de inkoopmanagersindex maandelijks publiceert. Waarden boven de 50 geven aan dat inkoopmanagers verwachten dat de economie de komende maanden zal groeien. De analisten schrijven de opleving in productiebedrijven vooral toe aan meer orders uit het buitenland.

Als wordt gekeken naar de index over alle sectoren in de Duitse economie is het getal minder gunstig, met 53,7 punten. Vergeleken met augustus is de index met 0,7 punten gedaald. Het laagste niveau sinds mei. Dit werd vooral ingegeven door het feit dat managers in de dienstensector in pessimisme zijn vervallen. De PMI voor deze sector staat nu op 49,1 punten. Een maand eerder was het 52,5 punten.