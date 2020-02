Aantal vacatures in de Nederlandse industrie nam in q4 weer toe

Het aantal vacatures in de Nederlandse industrie – waar de metaalsector onderdeel van uit maakt – nam in het vierde kwartaal van vorig jaar weer toe. Het aantal onvervulde posities kwam uit op 23.600. Het aantal vacatures zit al in de lift sinds 2014 en daalde alleen – weliswaar licht – in het derde kwartaal van 2019. Maar er worden er dus weer meer mensen gezocht. Een beeld dat niet alleen in de industrie te zien is, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Eind december 2019 was het totaal aantal openstaande vacatures opgelopen tot 291 duizend. Dat is een toename van ruim 3 duizend, vergeleken met een kwartaal eerder. De meeste openstaande vacatures zijn er in de handel (58 duizend), de zakelijke dienstverlening (48 duizend) en de zorg (40 duizend). In het vierde kwartaal nam het aantal vacatures bij het openbaar bestuur met 2,6 duizend het meest toe, terwijl er in het derde kwartaal nog sprake was van een afname. In de zorg en de handel nam het aantal vacatures ook toe, elk met bijna 1 duizend. In zeven bedrijfstakken nam het aantal vacatures iets af, de grootste afname was in de bouwnijverheid met 800 vacatures.

Bij drie van de veertien bedrijfstakken heeft het aantal openstaande vacatures een nieuw hoogtepunt bereikt. Dit geldt voor de handel, de zorg en het onderwijs. In de financiƫle dienstverlening is het beeld totaal anders: daar bedraagt het aantal vacatures nu minder dan de helft van het aantal vacatures van voor de economische crisis.