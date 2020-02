Beter dan verwacht: achteruitgang Duitse industrie vertraagt

De vrije val waarin de Duitse industrie de afgelopen tijd was terechtgekomen lijkt af te remmen. De inkoopmanagersindex (PMI) steeg naar 47,8 punten van 45,3 in januari, volgens voorlopige onderzoeksgegevens die vrijdag door IHS Markit zijn gepubliceerd. En daarmee doet de industrie bij de oosterburen het beter dan verwacht. Economen hadden verwacht dat de industriële recessie zou verslechteren tot 44,8 punten.

De gevolgen van het coronavirus voor de Duitse industrie vallen mee, zegt Markit-econoom Phil Smith: “Tot nu toe zijn de verstoringen in de productie als gevolg van leveringsproblemen vrij beperkt gebleven. Maar we staan nog maar aan het begin van een verhaal dat nog wel even kan doorgaan.”

Inmiddels is de inkoopmanagersindex voor dienstverleners gedaald naar 53,3 punten ten opzichte van 54,2 in de voorgaande maand, maar bleef boven de groeidrempel van 50 punten.

Ook de PMI voor de hele Eurozone viel hoger uit dan verwacht. De index steeg tot 49,1 in februari, tegen 47,9 in de voorgaande maand en boven de verwachtingen van de analisten van 47,5.