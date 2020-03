“Verzacht coronagevolgen voor de industrie: stimuleren, compenseren en deeltijd-ww”

FME – de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie – roept de regering op om met maatregelen te komen, om de economische gevolgen van het coronavirus voor de industrie te verzachten. Nederland loopt achter op andere landen, en zou meer kunnen doen om het leed voor ondernemingen te beperken. De organisatie komt met drie suggesties: stimuleren, compenseren en deeltijd-ww.

FME: “De Nederlandse overheid moet nu versneld ook deeltijd-ww mogelijk maken. Steeds meer bedrijven worden geraakt door het coronavirus. Eerst waren dat vooral bedrijven die veel zaken doen met China en Italië, maar nu er sprake is van een pandemie is er echt sprake van een acuut nieuwe situatie.” Daarnaast vindt voorzitter Ineke Dezentjé dat bedrijven voor hun geleden schade beroep moeten kunnen doen op de overheid: “Nederlandse bedrijven moeten, net zoals in Engeland, Ierland, Noord-Ierland en Schotland, compensatie krijgen voor de nadelige economische effecten door het virus.”

Ook schrijft FME op haar website dat een stimuleringspakket nu op zijn plaats zou zijn. Dat pakket zou noodzakelijk zijn om de Nederlandse economie draaiende te houden. Landen als Duitsland en Italië hebben bovendien een stimuleringspakket voor herstel van de nationale economie aangekondigd, respectievelijk 12,4 miljard euro in Duitsland en 7,5 miljard in Italië.