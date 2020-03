Metaalunie pleit voor open houden grenzen

De Nederlandse regering moet zich in EU-verband hard maken voor het openhouden van de binnengrenzen voor goederenvervoer. Dat pleidooi doet de Metaalunie bij het kabinet. Volgen de unie is dit een cruciale maatregelen om de economie nog enigszins draaiende te houden. Voorzitter Fried Kaanen: “Het gaat dan niet alleen om de export van goederen van onze bedrijven naar het buitenland. Maar ook om de invoer van specifieke grondstoffen die van essentieel belang zijn voor maakbedrijven. Zoals bijvoorbeeld gietzand voor gieterijen. Zonder die grondstoffen speelt zelfs werktijdverkorting geen rol meer: dan houdt alles gewoon op.”

Gezondheid voorop

De Metaalunie erkent dat er slimme en creatieve maatregelen nodig zijn om de gezondheid van de mensen in de sector gezond te houden: “Uiteraard staat voorop dat voorkomen moet worden dat we het coronavirus verder exporteren. Maar goederen op zich zijn natuurlijk niet besmet. Je kunt er ook voor zorgen dat je containers overlaadt of andere trucks onder een aanhanger schuift. Ook kun je chauffeurs streng controleren of langdurig, voor dat ze gaan rijden, monitoren en een soort vrijwaringsbewijs meegeven.” Als er slim wordt nagedacht over het voorkomen van besmettingen bij personeel, kunnen wat Kaanen betreft ook grensoverschreidende projecten doorgaan: “Bij een product hoort vaak een monteur. Als die de grens niet meer over mag, kan het product ook niet de grens over. Dat is een tweede aandachtspunt. Ook hiervoor geldt dat we de gezondheid van alle betrokken partijen vooropstellen, maar dat dat een creatieve oplossing niet in de weg hoeft te staan.”

Blij met steunpakket

Metaalunie is te spreken over de economische maatregelen van de overheid: “Het kabinet heeft stevige plannen gepresenteerd om ondernemers van klein tot groot te ondersteunen in de coronacrisis”, zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid van Koninklijke Metaalunie. “Het komt nu aan op een snelle en soepele uitwerking om de regelingen ook praktisch te kunnen gebruiken”.

Voorzitter Kaanen beaamt dat en denkt dat er veel gebruik van de maatregelen zal worden gemaakt. Zoals van de werktijdverkorting-maatregel: “Dat het minder wordt is zeker en dat het langer duurt voordat je economisch weer op het peil terug bent van voor corona, is ook een feit. Veel bedrijven zitten in de toeleverketen en zijn sterk afhankelijk van wat zich elders in die keten afspeelt. Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie.”