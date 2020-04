Sectoranalyse ABN Amro: industrie wordt hard geraakt

De gevolgen van de coronacrisis worden in alle sectoren over de volle breedte van de economie gevoeld. De bank verwacht dat het Nederlandse bbp in 2020 met 3,5% zal krimpen. En sommige sectoren zullen de gevolgen harder erveraren. Onder andere voor de industrie zijn de gevolgen erg groot. Dit schrijft ABN AMRO in de laatste sectorprognose en een aanvullend rapport.

Volgens de analisten van de bank is in feite een deel van de economie zo goed als stil komen te vallen door COVID-19. Dit zal tot gevolg hebben dat dit jaar het bbp met ongeveer 3,5% zal krimpen. In het eerste en vooral het tweede kwartaal zal de economie kleiner zijn ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, met respectievelijk 1,5% en 4,5%. Maar, zo verwacht de bank, aannemende dat de meeste beperkingen eind mei weer worden opgeheven – kan de economie in de zomer enigszins herstellen. Een diepe maar ook korstondige recessie.

Industrie

Volgens de bank wordt de industrie op verschillende manieren hard geraakt. Al sinds februari is er sprake van een aanbodschok. Het stilvallen van de productie en uitvoer van China is hier de oorzaak van. Daar komt bovenop dat sinds de derde week van maart de meeste autofabrieken in Europa zijn lamgelegd. Dit raakt een keten van toeleveranciers. Ook andere industriële sectoren, zoals de machinebouw, hebben met deze problemen te kampen. Tenslotte stokt ook binnen Europa de aanvoer van onderdelen en materialen. Een voorbeeld van een bedrijf dat hier last van heeft is de roestvrijstaalproducent Aperam. Sinds 19 maart heeft Aperam een aantal productielijnen stil gelegd vanwege een gebrek aan onderdelen en materialen. Die aanvoer stokt ook doordat allerlei Europese binnengrenzen zijn afgesloten.

Productiecapaciteit niet blijvend aangetast

Ondanks de loodzware berichten, tekent de bank aan dat deze crisis niet hoeft te leiden tot een blijvend beperkte productiecapaciteit. Bestudering van soortgelijke crises in het verleden toont aan dat economische activiteit aan de aanbodzijde snel weer op gang kan komen, juist ook omdat overheden behoorlijke steunmaatregelen hebben ingezet. En de bank verwacht tevens – op basis van de aanname dat beperkende maatregelen weer opgeheven zullen worden in juni – dat de investeringen vrij snel weer zullen opveren. En veel ondernemingen hebben genoeg veerkracht om deze periode – met overheidssteun – te kunnen overleven.