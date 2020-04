“Koperprijs zal na coronacrisis 6 kwartalen lang stijgen”

Te midden van al het slechte economische nieuws zijn er altijd mensen te vinden die alweer verder kijken naar een wereld ná corona. En die daarover positieve analyses geven. Zo iemand is Andreas Bokkenheuser, analist mijnbouw-, staal- en grondstoffenbedrijven bij de Zwitserse investeringsbank UBS. Bokkenheuser voorspelt een sterke upswing van de kopermarkt in q3, q4 en heel 2021.

In een analyse voor beursmedium Bloomberg zet Bokkenheuser uiteen dat er in China al een voorzichtig herstel van de economie is te zien, en dat dit in de rest van de wereld ook valt te verwachten in de tweede helft van dit jaar. De prijzen van koper zullen volgens Bokkenheuser eerst nog verder dalen dit kwartaal, maar in de maanden na juni weer opveren naar het niveau van begin deze maand. En in 2021 juist verder zullen gaan stijgen naar minstens het niveau van begin vorig jaar. Dus 1 kwartaal slecht, daarna 6 goed. Waarvan akte.

foto: Martin Abblegen