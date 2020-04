Chinese industrie veert weer op

De productieactiviteit in China is in maart sterk toegenomen doordat de industrie langzaamaan het werk weer opstart. Toch waarschuwen economen dat de bedrijvigheid verre van normaal blijft na de uitbraak van het coronavirus. De effecten van het virus op andere delen van de wereld beïnvloeden de vraag naar producten uit China. De meeste exporteurs van metalen in China hebben moeite met het vinden van bereidwillige kopers overzee.

Het Chinese Nationaal Bureau voor de Statistiek maakte deze week de cijfers van de inkoopmanagersindex (pmi) bekend. Deze steeg spectaculair naar 52,0 in maart van een dieptepunt van 35,7 in februari.

China lijkt over de ergste gevolgen van de uitbraak heen te zijn en heeft de afgelopen dagen slechts een handvol nieuwe gevallen gemeld. Het risico bestaat dat het virus weer uit de rest van de wereld wordt geïmporteerd, maar zelfs het epicentrum Hubei begint zich weer open te stellen.