Omstandigheden voor export blijven zwaar

De omstandigheden voor export zijn in juni minder goed dan in mei. Dat blijkt uit de maandelijkse exportradar die het CBS berekent aan de hand van een aantal factoren. De krimp van de Duitse industriële productie was groter dan in de voorgaande maand. Het oordeel van zowel Nederlandse als Europese ondernemers in de industrie over hun buitenlandse orderpositie verslechterde. Verder was de ontwikkeling van de reële wisselkoersen minder gunstig. Overigens zijn er ook factoren die iets verbeterd zijn: het producentenvertrouwen in de Eurozone en Duitsland was namelijk wat minder negatief.

Export in mei ruim 11 procent lager

Het CBS maakte vandaag ook bekend dat het volume van de goederenexport in april 11,2 procent kleiner was dan in april 2019. Dit is de grootste krimp na juni 2009. In april zijn er vooral minder transportmiddelen en machines uitgevoerd. De daling van de export Nederlands fabricaat was groter dan die van de wederuitvoer. Het volume van de import was in april 8 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit is de grootste krimp na oktober 2009. Er werden vooral minder transportmiddelen, machines en kleding ingevoerd dan een jaar eerder.