“Overschot basismetalen is het nieuwe normaal”

Overschot op de metaalmarkten is het nieuwe normaal. Deze analyse maakt Casper Burgering, senior econoom van ABN Amro, die gespecialiseerd is op het gebied van basismetalen. Door het wegvallen van de vraag als gevolg van de wereldwijde coronacris, is er ineens sprake van overproductie en hogere voorraden op de koper-, nikkel- en zinkmarkt. En dat terwijl het aanbod op de aluminiummarkt ook voor de crisis al ruim was. Ook in de nabije toekomst zijn de prognoses over de wereldwijde vraag naar basismetalen somber. Maar een opkrabbelende economie in China en de support van centrale banken in Europa, China en de VS, zijn goed voor het sentiment in de markt. Hierdoor herstellen de prijzen van basismetalen zich.

Toch is het herstel voorzichtig en loeren er gevaren. Burgering schrijft: