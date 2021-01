Koperprijzen kennen grootste stijging sinds jaren

Wereldwijd maken koperprijzen een gigantische prijsstijging mee. In Shanghai zijn de koperprijzen de afgelopen negen jaar nog niet zo hoog geweest, in Londen is de prijsstijging hoger dan de afgelopen zeven jaar.

Het meest verhandelde koper (in februari geproduceerd) steeg op de Shanghai Futures Exchange maar liefst 2,5% tot 60.680 yuan ($9.388,10) per ton, de hoogste prijs sinds september 2011. Koper op de London Metal Exchange steeg met 0,2% tot $8.197 per ton met 0608 GMT, na eerder de $8.238 per ton te hebben geraakt: de hoogste prijs sinds 18 februari 2013.

“Er is te veel geld in de markt in termen van stimulans,” stelt de in China gebaseerde He Tianyu van CRU Group. “De rally rond koper hangt af van hoe lang de markt de stimulans kan verteren. De koperprijzen staan op dit moment veel te ver van haar grondbeginselen.”