Definitief principeakkoord pensioenspremie en cao Tata Steel

FNV Metaal heeft bij Tata Steel op 25 januari twee ledenvergaderingen gehouden over het principeakkoord cao & pensioenpremie dat eind vorig jaar tot stand kwam. In totaal heeft 86% van de aanwezige leden ingestemd met het principeakkoord waarmee deze definitief is geworden.

Afspraken cao

De onderstaande afspraken worden in de cao opgenomen:

Looptijd cao: 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022

juni 2021: eenmalige uitkering van 300 euro bruto

oktober 2021: eenmalige uitkering van 300 euro bruto

Vanaf 1 april 2021 verhoging van de bijdrage ziektekosten naar 75 euro per maand (stijging van 30 euro per maand)

De bestaande cao afspraken blijven ongewijzigd

Gesprekken over werktijden en zelfroosteren volgen nog

Afspraken pensioenovereenkomst

De volgende afspraken worden in de pensioenovereenkomst opgenomen: