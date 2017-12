Toeleveranciers Siemens moeten inleveren door sluiting vestiging Hengelo

Het vertrek van Siemens uit Hengelo is niet alleen slecht voor de zeshonderd werknemers van het bedrijf. Ook veel toeleveranciers van de gas- en turbinefabriek krijgen hier last van, ze zullen winst in moeten gaan leveren.

Jan Wit, bestuurder FNV Metaal noemt het sluiten van Siemens in de Twentsche Courant Tubantia niet alleen een drama voor de werknemers, maar voor heel de regio: “Vele toeleveranciers zijn afhankelijk van het bedrijf.” Een van die toeleveranciers is metaalbewerker AFMI. Directeur Gerard Heerink zegt in de Twentsche Courant Tubantia dat zij een flink percentage van hun winst moeten inleveren: “Siemens is inderdaad een goede klant. We leveren niet alleen aan Siemens in Hengelo, maar ook rechtstreeks aan Duitsland. Dat is een flink deel van onze omzet, ik schat zo’n 20 procent.”

Ook directeur-eigenaar Joost Rings van onderhoudsbedrijf Primoteq wordt getroffen door het sluiten van de gas- en turbinefabriek, al zal de schade beperkt blijven stelt hij in Tubantia: “Onze relatie met Siemens gaat ver terug. Als het écht stopt, dan heb ik voor 3 tot 4 van mijn 50 mensen geen werk meer.” Andere bedrijven krijgen het volgens hem zwaarder, vooral die in de besturingstechniek en facilitaire ondersteuning, die voor een groot deel leunen op Siemens. “Ik denk dat er wel bedrijven bij zitten die gaan omvallen. En dan zijn er ook hoogspecialistische zzp’ers, die volledig van Siemens afhankelijk zijn.” Aldus Rings.

Minister Wiebes eist opheldering

Vorige week kwam naar buiten dat Siemens haar vestiging in Hengelo per 2020 wil gaan sluiten in Hengelo. Niet alleen in de regio wordt geschokt gereageerd op het vertrek: Minister Wiebes van Economische Zaken zal niet “stilzitten” na de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo. Op Kamervragen van de SP zei hij dat hij niet zal ingrijpen in individuele bedrijfsbeslissingen, maar dat hij de Duitse hoofddirectie om opheldering zal vragen over het besluit. “De vestiging loopt goed, Siemens is belangrijk voor de maakindustrie en het moet voor de medewerkers ook schrikken zijn geweest”, zei hij. Hij voegde eraan toe dat het nog geen gelopen race is, dat hij de urgentie ziet en dat hij verontwaardigd is.