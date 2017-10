Onenigheid over Grasbergmijn laat koperprijs stijgen

Onenigheid tussen de Indonesische regering en mijnbouwer Freeport McMoran (MCX) over de waarde van Grasberg, ‘s werelds op één na grootste kopermijn, drijft de koperprijs op. Freeport stemde eerder in met een voorstel om een belang van 51% in de mijn af te stoten, aan Indonesië. Sindsdien is er echter gesteggel over de waarde van dat aandeel. Een hoge Indonesische functionaris heeft aangegeven dat gedurende de onderhandelingen, de export van koper niet in gevaar komt. Maar daar lijkt niet iedereen van overtuigd. Mocht er geen koper meer uit Grasberg komen, dan heeft dat grote invloed op het aanbod van koper op de wereldmarkt. Gisteren maakte de prijs van koper een sprong van $10,50 naar $6.503,50 aan de London Metal Exchange.

Eerder dit jaar gaf de Indonesische regering Freeport toestemming om nog door te mijnen tot februari dit jaar, onder voorwaarde dat er in oktober een akkoord zou zijn over de mijnrechten. Anders zouden de exporten stil kunnen worden gelegd. De Indonesiërs sluiten deze maatregel vooralsnog uit. Maar het lijkt er wel op dat de partijen ver uit elkaar staan en dat Indonesië haar geduld begint te verliezen. Vandaag werd bekend dat de druk op Freeport verder wordt opgedreven. De Indonesiërs zijn met beschuldigingen gekomen dat de mijnbouwer nog bijna een half miljard dollar aan royalty-betalingen achterloopt.