Dagproductie metaalindustrie 2,9% hoger

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse metaalindustrie was in november 2,9% procent hoger dan in november 2016, maakt het CBS bekend. Daarmee nam de stijging iets af ten opzichte van oktober, toen de dagproductie in de metaal 3,3% hoger lag dan een jaar eerder.

Over de volle breedte van de industrie groeide de productie met 4,4%. Maar de verschillen tussen deelindustrieën zijn aanzienlijk. Zo produceerde de farmaceutische industrie in november ruim 19 procent meer dan in november 2016. Ook de productie van de transportmiddelen-, de elektrische-apparaten-, de machine- en de rubber- en kunststofindustrie groeide met respectievelijk 18,2%, 12,3% en 8,3% sterker dan gemiddeld in de industrie.

Producentenvertrouwen verandert nauwelijks

Het producentenvertrouwen veranderde in december nauwelijks en kwam uit op het een na hoogste punt van 2017. Producenten waren wat minder positief over de verwachte bedrijvigheid.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse producenten was in december wat lager dan het recordniveau een maand eerder. Net als hun Nederlandse collega’s waren ze minder positief over de toekomstige bedrijvigheid.