Werknemers Siemens: “Wiebes kom praten”

Medewerkers van Siemens in Hengelo willen graag meedenken over de toekomst van hun fabriek. Ze nodigen minister Wiebes uit om met hen te komen praten. In een open brief van vakbond FNV Metaal stellen zij: “Het zomaar schrappen van 600 hoogwaardige banen is niet maatschappelijk verantwoord en niet in het belang van Nederland. We moeten alle idee├źn verkennen om een succesvolle energietransitie te realiseren en tegelijkertijd behouden van werk in Nederland. De medewerkers van Siemens kennen als geen ander de mogelijkheden van hun hypermoderne fabriek. Het simpelweg sluiten van een vestiging is niet goed voor innovatief Nederland.”

Siemens kondigde vorig jaar aan dat het voornemens is de locatie in Hengelo, waar onder meer gasturbines worden gemaakt, te sluiten. Daardoor verliezen honderden medewerkers hun baan. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft eerder aan de Tweede Kamer beloofd in gesprek te gaan met de directie van de fabriek over de sluiting.