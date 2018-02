Duitse metaalarbeiders gaan naar 28-urige werkweek

Bijna 1 miljoen werknemers in de Duitse metaal- en elektro-industrie in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, krijgen recht op een 28-urige werkweek. Na dagenlange stakingen is daar een akkoord over tussen industrievakbond IG Metall en de werkgevers. De werknemers mogen maximaal twee jaar 28 uur werken. Op die manier moet werken in deze branche aantrekkelijker worden voor bijvoorbeeld jonge ouders en mantelzorgers. minder dan analisten verwachten. De onderhandelingen in Duitsland worden zowel door werkgevers als werknemers in andere Europese landen nauwlettend gevolgd, omdat de uitkomsten vaak een voorbode zijn van trends in andere landen. Zo is er bij velen verbazing over de loonsverhoging van de Duitse metalarbeiders. Het personeel krijgt een loonsverhoging van 4,3 procent, en dat is een stuk lager dan verwacht.

“Het gaat Duitsland economisch voor de wind, dus heeft vakbond IG Metall hoog ingezet. Het is een mooie loonsverhoging, maar niet de verhoging waarop de werknemers hadden gerekend of die werkgevers hadden gevreesd”, zegt Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland.