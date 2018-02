Rutte bemoeide zich al in een vroeg stadium met fusie Tata Steel

Het vorige kabinet heeft zich al vanaf mei 2016 intensief bemoeid met de voorbereiding van de fusie van Tata Steel in Europa met het Duitse ThyssenKrupp. Daarbij werd vooral ook gelobbyd voor de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland. Dit blijkt uit artikel van de Volkskrant die met een beroep op de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) beleidsdocumenten wist te bemachtigen.



Premier Rutte praatte in mei 2016 al met Hans Fischer, de nieuwe ceo van Tata Steel Europe over een fusie met Duitsers. Saillant detail: dit was een flinke tijd voordat de fusieplannen wereldkundig werden gemaakt. Toen bijna anderhalf jaar later het nieuws over de fusie in de media kwam, reageerde de premier enthousiast. Rutte benadrukte toen op Twitter dat het goed nieuws is voor Nederland dat het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam gevestigd zou worden.

Goed nieuws: Tata Steel en Thyssenkrupp vestigen hoofdkwartier van hun joint venture in NL en zetten hun inzet in IJmuiden voort (1/2) — Mark Rutte (@MinPres) September 20, 2017

Dit versterkt de leidende rol van Tata Steel IJmuiden als een van de meest efficiĆ«nte en duurzame staalfabrieken ter wereld. (2/2) — Mark Rutte (@MinPres) September 20, 2017

Naar nu blijkt heeft zijn eigen regering hier flink voor gelobbyd. In november 2016 voerde minister Kamp van Economische Zaken in Mumbai overleg met de groepsdirecteur Koushik Chatteijee over een plek voor dit hoofdkantoor in Nederland en werd een bidbook overhandigd.