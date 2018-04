Dagproductie metaalproductenindustrie plust in februari; productie basismetaal neemt af

De gemiddelde dagproductie van de metaalindustrie is in februari van dit jaar 0,3% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Maar aan dit gemiddelde wordt niet door alle bedrijven bijgedragen. Zo daalde de gemiddelde productie van de bedrijven in de basismetaalindustrie met 4,2 procent. Terwijl in de metaalproductenindustrie er juist een stijging viel te noteren van 1,3 procent. De CBS maakte deze cijfers vandaag bekend.

De gemiddelde dagproductie van de gehele Nederlandse industrie was in februari 4,2 procent hoger dan in februari 2017. De toename is kleiner dan in januari, toen de grootste stijging in bijna 7 jaar werd genoteerd. Al ruim twee jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.