Trump is niet verrast over ontwikkeling aluminiumprijs

Een opmerkelijke tweet van Donald Trump zorgt vandaag voor beroering. De Amerikaanse president, die erom bekend staat dat hij ‘s ochtends zijn Twitter-account gebruikt om zonder tussenkomst van persvoorlichters zijn mening over zaken te geven, tweette over de ontwikkeling van de aluminiumprijzen. En die tweet roept vragen op, want de president lijkt zijn eigen ongelijk te bewijzen.

Despite the Aluminum Tariffs, Aluminum prices are DOWN 4%. People are surprised, I’m not! Lots of money coming into U.S. coffers and Jobs, Jobs, Jobs! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 6, 2018

Volgens Trump is hij niet verbaasd over de ontwikkeling van de aluminiumprijs. Die is sinds afgelopen februari aan het zakken. Volgens de Amerikaanse president is dat ondanks zijn importtarieven. Verschillende media, zoals onder meer de New York Times, zijn verrast over het bericht uit het Witte Huis:

“De prijs van aluminium is gedaald sinds februari; een daling die begon vóórdat de tarieven werden opgelegd. … Dat is goed nieuws voor bedrijven die aluminium gebruiken, zoals brouwers en automakers. Maar het argument van de president lijkt in strijd met het doel van de tarieven. Die importtarieven zijn juist grotendeels gericht op het beschermen van de Amerikaanse aluminiumindustrie en moeten de prijzen weer laten stijgen boven de niveaus waarvan metaalproducenten zeggen dat ze juist te hard zijn gedaald.”

Dus volgens de Times bewijst Trump hiermee dat zijn maatregelen niets uithalen. En om het nog opmerkelijker te maken: Trumps tweet komt op dezelfde dag dat hij dreigt met nóg eens een pakket maatregelen tegen Chinees geïmporteerd aluminium met een waarde van 100 miljard dollar. China heeft al laten weten dat nieuwe importheffingen niet zal accepteren, en dat het land zint op tegenmaatregelen.