Neemt Tata Steel een meerderheidsbelang in joint venture met Thyssenkrupp?

Het Indiase Tata Steel zou overwegen een meerderheidsbelang te nemen in de geplande Europese staal joint venture met Thyssenkrupp, als het nieuwe bedrijf eenmaal beursgenoteerd is. Dit melden bronnen aan Reuters. Onder de te vormen joint venture horen ook de huidige activiteiten van Tata Steel Europe in IJmuiden.

De bereidheid van Tata om zijn aandeel te verhogen, past in de strategie het staalimperium wereldwijd uit te breiden, melden de bronnen. De geplande joint venture gaat na ArcelorMittal de op één na grootste staalgroep in Europa vormen. Deze stap lijkt ook te bevestigen dat Thyssenkrupp juist kijkt om de staalproductie te verminderen en zich wil concentreren op de productie van industriële en technologische goederen met hoge marges. “Ze hebben verschillende visies. Thyssenkrupp wil de staalsector verlaten, terwijl Tata juist mogelijkheden zoekt om te blijven en te groeien,” meldt het artikel.

Thyssenkrupp en Tata hebben vastgelegd een gezamenlijk belang van ten minste 50,1 procent in de onderneming te behouden gedurende ten minste zes jaar na het ingaan van de joint venture. Dit is ook vastgelegd in een overeenkomst tussen Thyssenkrupp en haar werknemers. De overeenkomst specificeert echter niet hoe dat aandeel moet worden opgesplitst, wat betekent dat Thyssenkrupp in theorie haar deel zou kunnen verminderen tot bijvoorbeeld 1% als Tata Steel ermee in stemt de andere 49,1% over te nemen.