“Heffingen raken Tata Steel nauwelijks”

De Amerikaanse heffingen op staal raken het IJmuidense Tata Steel nauwelijks. De staalproducent exporteert vooral veel geavanceerde, lichte en schone producten overzee. Aan de NOS, dat de fabriek vandaag bezocht in verband met de 100e verjaardag van het voormalige Hoogovens, liet directievoorzitter Theo Henrar horen: “Ons staal is vrij speciaal en kan gewoonweg niet in de VS gemaakt worden. Neem het staal voor Duracell-batterijtjes. Dat is heel schoon staal dat voor 90 procent uit IJmuiden komt. Dus onze klanten betalen die 25 procent.”

Nieuwe gietmachine

Ook Koning Willem Alexander bezocht Tata Steel vandaag. Hij liet zich rondleiden op de research- en development-afdeling voor de auto-industrie. Tata opent binnenkort een derde gietmachine, waarmee geavanceerdere staalsoorten worden geproduceerd. Tata ziet veel kansen voor geavanceerde staalsoorten in de auto-industrie, waar de laatste jaren juist ook steeds meer aluminium wordt verwerkt. Henrar hierover: “Lichter en sterker staal .. daarmee kunnen we de concurrentie aan.”