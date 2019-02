“Stijging koperprijs voorspelt goede economische vooruitzichten op wereldmarkt”

De recente prijsstijging van koper zou zomaar eens kunnen voorspellen dat China en Amerika binnenkort een handelsdeal sluiten. Dat is althans de mening van een senior analist in een opiniestuk op het Amerikaanse Fox Business News. Dr. Koper lijkt meestal de gezondheid van de wereldeconomie te meten. Stijgt de koperprijs, dan gaat het goed met de wereldeconomie. Daalt de prijs? Dan komt er slecht weer aan. Maar de laatste jaren lijkt koper meer een specialist in de Chinese economie te zijn. Dat komt omdat China niet alleen de grootste consument van het rode metaal ter wereld is, maar het heeft ook het grootste deel van de groei van de vraag voor zijn rekening genomen.

En niet alleen hebben de koperprijzen zich de laatste tijd scherp hersteld, analisten van Citigroup en Goldman Sachs verwachten dat de stijging zal aanhouden. Citigroup, bijvoorbeeld, verwacht dat er nog eens een stijging van 10 procent in het vat zit.

Als dat waar is, staan de VS en China misschien op het punt de handelsoorlog achter zich te laten. En dat zou natuurlijk historische voordelen voor Amerika, China en vooral ook de wereldeconomie opleveren.