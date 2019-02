Europese inkoopmanagers zijn positiever dan verwacht, maar Duits sentiment baart zorgen

Een beetje licht aan het einde van de tunnel. Dat is de teneur van de commentaren op de laatste cijfers van IHS Markit. De inkoopmanagersindex (PMI) die IHS Markit elke maand meet voor de Eurozone, een maatstaf voor groei in de economie, stijgt in februari met 0,4 punt naar 51,4 punten. Economen hadden een kleine verbetering tot 51,1 punten voorspeld, dus de stijging is boven verwachting. Een score boven 50 punten wijst op een toename van de activiteit, en omgekeerd. “Maar dit betekent niet dat de bezorgdheid over de groei voorbij is”, waarschuwt ING-econoom Bert Colijn. “De industriĆ«le activiteit daalt voor het eerst in bijna zes jaar.”



Duits sentiment

En er zijn meer signalen die bezorgd stemmen, zoals het sentiment in Duitsland. De belangrijkste indicator van de Duitse economie – de zogenaamde Ifo index – daalde voor de zesde achtereenvolgende maand en kwam in februari uit op 98,5, tegen 99,3 in januari. De daling was het gevolg van zowel zwakkere huidige beoordelingen van de huidige situatie, als verwachtingen voor de toekomst. Grote onzekerheden, over internationale handel – zoals het sluimerend conflict met China en de aanstaande Brexit – doen afbreuk aan het Duitse bedrijfsklimaat.