Europese maakbedrijven nemen leiding in implementatie IoT

Veel industriële bedrijven in Europa investeerden al vroeg en vaak in het IoT en Industry 4.0 innovaties, waardoor ze een voorsprong hebben op hun Amerikaanse tegenhangers. Dit blijkt uit een studie van managementconsultants van Bain & Company. Volgens de studie implementeren bedrijven in Europa IoT-technologieën drie keer sneller dan de gemiddelde concurrent in de VS.

Ongeveer de helft van alle door Bain ondervraagde bedrijven in beide regio’s is van plan om deel te nemen aan IoT-projecten. “Maar Europese bedrijven hebben al duidelijk meer ervaring met IoT-technologieën, waardoor ze een echt concurrentievoordeel hebben”, zegt Christopher Schorling, onderzoeker van Bain. Schorling is co-auteur van de studie, die Europese en Amerikaanse bedrijven vergelijkt. “Europeanen weten vandaag de dag al hoe ze op een rendabele manier IoT-oplossingen kunnen inzetten in de hele waardeketen”, aldus Schorling in het bij het onderzoek verstuurde persbericht.

Uit het Bain-rapport bleek dat veel Amerikaanse bedrijven nog steeds te kampen hebben met falende technische expertise of problemen bij de integratie van verschillende systemen. Dergelijke problemen werden nog vaker aan de orde gesteld dan twee jaar geleden in een soortgelijke enquête. Uit de Bain-studie van 2016 bleek dat 27 procent van de Europese bedrijven van plan was om IoT-technologieën te introduceren, vergeleken met slechts 18 procent van de Amerikaanse bedrijven. Bovendien bereidden Europese bedrijven zich toen voor om meer IT-middelen aan deze nieuwe technologieën toe te wijzen dan hun Amerikaanse tegenhangers.

Mede als gevolg hiervan werken Europese bedrijven vandaag de dag al aan bedrijfsmodellen om deze investeringen in het IoT terug te verdienen en houden ze zich bezig met regelgevings- en veiligheidsaspecten. Tegelijkertijd wordt het Amerikaanse IoT-landschap nog steeds vooral gekenmerkt door proefprojecten, aldus Bain.